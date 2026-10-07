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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Sitapur: 12-year-old boy dies after being struck by lightning; woman suffers burns.

सीतापुर: बिजली गिरने से 12 वर्षीय किशोर की मौत, एक महिला झुलसी

Wed, 07 Oct 2026 04:14 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 07 Oct 2026 04:14 PM IST
सार

बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा है। सूचना पर क्राइम इंस्पेक्टर श्याम दास वर्मा और चौकी इंचार्ज शिवकुमार यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी 

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Sitapur: 12-year-old boy dies after being struck by lightning; woman suffers burns.
12 वर्षीय गंगाराम की मौत - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सीतापुर जिले के मिश्रिख के इमलिया गांव में बुधवार दोपहर खेत में पिता को पानी देने जा रहे 12 वर्षीय गंगाराम की मौत हो गई। हादसे में पास मौजूद एक अन्य महिला भी झुलस गईं। उनकी हालत गम्भीर है। 

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 गांव निवासी मन्नी का पुत्र उन्हें खेत में भोजन पानी देने जा रहा था।  इसी दौरान मौसम अचानक बदला और तेज बारिश के साथ गरज चमक शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए खेतों में काम कर रहे लोग पेड़ और झोपड़ी के पास जाने लगे तभी बिजली गंगाराम पर गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे में झुलसी महिला को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। महमूदपुर निवासी 55 वर्षीय माया देवी की हालत गंभीर है।
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मजदूरी करते हैं पिता: मन्नी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके चार बच्चों में गंगाराम भी शामिल था। बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा है। सूचना पर क्राइम इंस्पेक्टर श्याम दास वर्मा और चौकी इंचार्ज शिवकुमार यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसील प्रशासन के लेखपाल और कानूनगो ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और दैवीय आपदा राहत सहायता की प्रक्रिया के लिए जानकारी जुटाई।

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