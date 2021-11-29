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Sitapur News: श्रद्धा दुबे से चैट करने वाले युवक की महमूदाबाद में तलाश

Wed, 04 Nov 2026 12:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:00 AM IST
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Search underway in Mahmudabad for the man who chatted with Shraddha Dubey
सीतापुर। लखनऊ के बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच अब सीतापुर के महमूदाबाद तक पहुंचती नजर आ रही है। मामले की पड़ताल कर रही लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम महमूदाबाद निवासी एक युवक की तलाश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान आरोपी श्रद्धा दुबे और उक्त युवक के बीच हुई कुछ चैट सामने आई हैं। हालांकि, युवक की भूमिका को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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सीओ कपूर कुमार ने इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी से इन्कार करते हुए कि लखनऊ की टीम से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है। वह लोग अपने स्तर पर जांच करने आए होंगे। सूत्रों की मानें तो क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार रात युवक तक पहुंचने के लिए महमूदाबाद में दबिश दी और उसके दो साथियों को हिरासत में लिया। स्थानीय पुलिस से संपर्क कर उनसे भी आवश्यक जानकारी ली गई। टीम ने दोनों से युवक के संपर्कों और उससे जुड़ी जानकारियों के संबंध में सवाल-जवाब किए।
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हालांकि, पूछताछ के दौरान कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगने की बात सामने आई है। इसके बाद टीम की ओर से युवक की तलाश जारी रखे जाने की चर्चा है। श्रद्धा के साथ युवक का संपर्क कैसे हुआ, उसकी क्या भूमिका रही जैसे बिंंदुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है।
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