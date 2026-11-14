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Sitapur News: गड़बड़ी पर सीवीओ के निलंबन की संस्तुति

Sat, 14 Nov 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 14 Nov 2026 12:36 AM IST
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Recommendation for suspension of CVO over irregularities
सीतापुर। जिले की गोशालाओं में संरक्षित गोवंशों के भरण-पोषण और चारे की व्यवस्था में लापरवाही का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमपी सिंह चंदेल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को पत्र भेजा है। गोवंशों की देखरेख में लापरवाही के साथ ही जिले की कई गोशालाओं को निर्धारित धनराशि का भुगतान नहीं किए जाने का मामला भी सामने आया है। गोआश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के भरण-पोषण, चारे और अन्य व्यवस्थाओं के लिए शासन से बजट उपलब्ध कराया जाता है। इसके बावजूद कई स्थानों पर व्यवस्थाएं अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलीं। गोशालाओं को धनराशि का भुगतान लंबित रहने की शिकायतें भी सामने आई हैं। बीते दिनों गोसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय के भ्रमण के दौरान व्यवस्थाओं में खामियां और विभागीय स्तर पर लापरवाही सामने आई थी।
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इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी है। डीएम ने बताया कि सीवीओ पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्राचार किया गया है। अब आगे की कार्रवाई शासन स्तर से होगी। (संवाद)
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