Sitapur News: कल्ली-नीमसार-पनाहनगर मार्ग होगा फोरलेन, 92.53 करोड़ मंजूर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह मार्ग कल्ली से नीमसार और पनाहनगर होते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र को जोड़ता है। सड़क के फोरलेन बनने से अमावस्या और पूर्णिमा मेले के दौरान लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अभी मेले के समय श्रद्धालुओं और वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़क पर लंबी कतारें लग जाती हैं। कई बार लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। मार्ग चौड़ा होने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और नैमिषारण्य पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सकेगी।इस परियोजना से कल्ली, करखिला, बानपुर, उत्तरधौना, मरेली, डेगरा, लोकनापुर, हसनगंज, बीबीपुर, हाजीपुर, अमटामऊ, छावल, उदईपुर, पलावापुर, खरगापुर, हरसानी, सुठैला, बेहड़ा मढ़िया, पच्चीसा, समदासपुर, मडारी, औरंगाबाद, बक्यैना, शेखपुर, मनिकापुर और हीरापुर समेत दर्जनों गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। करीब एक लाख की आबादी के लिए यह मार्ग आवागमन का महत्वपूर्ण साधन बनेगा। स्थानीय लोगों को बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में भी सहूलियत होगी।कल्ली चौराहा निवासी राकेश त्रिपाठी ने बताया कि मार्ग का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण होने से स्थानीय लोगों के साथ देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा। इससे नैमिष क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। वहीं, नैमिषारण्य निवासी पंडित विवेक शास्त्री ने बताया कि लखनऊ की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह मार्ग काफी उपयोगी साबित होगा।