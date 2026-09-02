Sitapur News: राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सीतापुर की राधा दिखाएंगी व्हीलचेयर का नवाचार

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मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि इंस्पायर मॉनक योजना 2023-24 और 2024-25 की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदेश से कुल 42 बाल वैज्ञानिकों के मॉडल राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए हैं। इनमें लखनऊ मंडल के पांच मॉडल शामिल हैं। लखनऊ से शोभित राज का गेहूं धुलने की मशीन, अभिनंजय पांडेय का नॉन न्यूटोनियन लिक्विड बेस्ड स्पीड ब्रेकर और मान्या श्रीवास्तव का सुविधाजनक सीढ़ी मॉडल चयनित भी हुआ है। उन्नाव के शिवम का स्मार्ट सिंक फॉर किचेन मॉडल भी चयनित है।डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि कार्यशाला में विशेषज्ञ विद्यार्थियों को मॉडल की प्रभावी प्रस्तुति के गुर सिखाएंगे। चयनित छात्र और एक सहयोगी का यात्रा, ठहरने व भोजन का खर्च एनआईएफ वहन करेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर तैयारी कराकर राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मॉडल चयनित कराने का प्रयास होगा, जिससे विद्यार्थियों को सकूरा साइंस प्रोग्राम के तहत जापान यात्रा का अवसर मिल सके।