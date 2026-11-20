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इस उपकेंद्र से जुड़े 33केवी तालगांव, नैपालापुर, खैराबाद, हुसैनगंज, मिश्रिख ग्रामीण, इमलिया सुल्तानपुर, रामकोट, नवीन चौक, सेठिया ऑयल मिल उपकेंद्रों की बिजली सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बंद रही। हालांकि बिजली विभाग ने एक दिन पहले ही शटडाउन की सूचना उपभोक्ताओं को दे दी थी।उपभोक्ता राकेश व मोहित ने बताया कि बिजली न आने की वजह से कारोबार ठप रहा। समय से लोगों को आर्डर नहीं दे पाए। उपेंद्र ने बताया कि घर में पानी की टंकी खाली हो गई थी। इससे निजी हैंडपंप के जरिये पानी की जरूरत पूरी की।इसी तरह अन्य उपभोक्ता बेहद परेशान रहे। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया कि दो बजे के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।