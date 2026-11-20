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परिजनों के अनुसार ललेश अपनी बहू वंदना को साइकिल पर बैठाकर उसकी दवा लेने निकले थे। शाम को वह घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोड़ के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डीसीएम ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ई रिक्शा उनकी साइकिल से टकरा गया। इससे साइकिल सवार दोनों लोग सड़क पर गिर गए। ई रिक्शा भी उनके ऊपर पलट गया।शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। वहां से दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में बुधवार रात वंदना की मौत हो गई। वहीं बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान ललेश ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ नागेंद्र दुबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।