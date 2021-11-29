Sitapur News: क्रय केंद्रों पर ट्रॉलियों की भरमार, दुश्वारियां तमाम

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गल्ला मंडी में भारतीय खाद्य निगम का एक केंद्र संचालित हो रहा है। इस केंद्र के प्रभारी दोपहर 1.15 बजे तक केंद्र पर नहीं पहुंचे थे। केंद्र पर बैठे लोगों ने बताया कि वह दफ्तर गए हैं। इसी के समीप संचालित केंद्र के प्रभारी भी गैर हाजिर मिले। मंडी के चतुर्थ क्रय केंद्र के प्रभारी शिशिरकांत गर्ग हैं। इस केंद्र पर एक ट्राली की तौल हो रही थी। रामकोट के किसान मातादीन का धान तौला जा रहा था। तृतीय केंद्र पर तौल नहीं हो रही थी। सहकारी क्रय-विक्रय समिति केंद्र के प्रभारी अंकित मौर्य और बी पैक्स खेरेपारा बंदीपुर क्रय केंद्र के प्रभारी छन्नू लाल केंद्र पर मौजूद नहीं थे।दोपहर दो बजे बी पैक्स सूहेतारा क्रय केंद्र के प्रभारी भी गैरहाजिर मिले। बताया गया कि दफ्तर गए हैं। 2.05 बजे बी पैक्स टप्पा खजुरिया क्रय केंद्र पर महोली ब्लॉक के किसान पीयूष मिश्रा का धान तौला जा रहा था। यहां मजदूरों की कमी के कारण परसेंडी ब्लॉक के किसान दुर्गेश तौल का इंतजार करते मिले।बी पैक्स तरीनपुर क्रय केंद्र पर एक ट्राली धान तौल के लिए खड़ी मिली। 2.10 मिनट पर केंद्र प्रभारी मौजूद नहीं थे। सहायकों ने बताया कि अभी कहीं गए हैं। महोली कस्बे में आरएफसी के क्रय केंद्र पर शाम तीन बजे तक सन्नाटा पसरा रहा। यहां तौल के लिए एक ही ट्राली आई थी।