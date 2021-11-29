Sitapur News: फाइलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष दवा सेवन अभियान

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बीडीओ प्रदीप चौधरी, सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद बाजपेयी और पीसीआई संस्था के एमसी सुमित कुमार शुक्ला ने अभियान का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को फाइलेरिया से बचाव के लिए निर्धारित दवा का सेवन करने के प्रति जागरूक किया। सीएचसी अधीक्षक ने बताया कि फाइलेरिया गंभीर बीमारी है। इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय अभियान के तहत दी जाने वाली दवा का सही तरीके से सेवन करना है। उन्होंने ग्रामीणों को फाइलेरिया मुक्त गांव बनाने में सहयोग करने का संकल्प भी दिलाया।अपनों के समझाने पर माने, खाई दवामूड़ा कलां गांव में जब आशा कार्यकर्ता सुशीला देवी के साथ प्रधान प्रतिनिधि, मौलाना और स्वयंसेवक एक साथ लोगों के बीच बैठे, तो दवा से मना कर चुके कई चेहरों पर सोच की लकीरें उभर आईं। किसी ने बीमारी के खतरे गिनाए तो किसी ने दवा की जरूरत समझाई। बात असर कर गई। पहले इन्कार कर चुके 84 लोगों में से 15 ने न सिर्फ अपना फैसला बदला, बल्कि दवा का सेवन भी किया।जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि फाइलेरिया मच्छरों से फैलने वाली लाइलाज बीमारी है। अब तक 7,072 मरीज चिह्नित हुए हैं, जिनमें 3,985 हाथीपांव और 774 हाइड्रोसील से प्रभावित हैं।