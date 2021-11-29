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शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पैथोलॉजी सेंटर बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जांच के बाद निकलने वाले अपशिष्ट को नहर में डाला जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण का खतरा बना हुआ है। मरीजों को गलत जांच रिपोर्ट दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. अरविंद बाजपेयी के नेतृत्व में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेंटर का निरीक्षण कर संचालन से संबंधित आवश्यक अभिलेख और पंजीकरण प्रस्तुत न कर पाने पर पैथोलॉजी सेंटर को बंद कराने की कार्रवाई की। (संवाद)

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लहरपुर। बिना पंजीकरण संचालित पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत का स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम अकबरपुर स्थित एमके डायग्नोस्टिक सेंटर पर पहुंच कर जांच पड़ताल की। इस दौरान संचालक आवश्यक अभिलेख और पंजीकरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके बाद टीम ने पैथोलॉजी सेंटर को बंद कराकर ताला लगवा दिया।