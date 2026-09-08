Sitapur News: उफनाए नाले में मगरमच्छ दिखने से दहशत
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 08 Sep 2026 11:51 PM IST
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लहरपुर। तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्राम नाउन पुरवा में उफनाए नाले में मंगलवार को मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना पर वन दरोगा अरविंद गिरी व वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ नाव से नाले में मगरमच्छ की तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल सका।
बता दें कि सोमवार शाम तहसील के अधिकारियों व कर्मियों ने नाव से गांव जाते समय नाले में मगरमच्छ देखा था। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी। इस संबंध में वन दरोगा अरविंद गिरी ने बताया कि नाले में पानी अधिक होने के कारण मगरमच्छ का पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को सतर्क किया गया है, विभाग की ओर से निगरानी की जा रही है।
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बता दें कि सोमवार शाम तहसील के अधिकारियों व कर्मियों ने नाव से गांव जाते समय नाले में मगरमच्छ देखा था। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी। इस संबंध में वन दरोगा अरविंद गिरी ने बताया कि नाले में पानी अधिक होने के कारण मगरमच्छ का पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को सतर्क किया गया है, विभाग की ओर से निगरानी की जा रही है।
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