Sitapur News: घर का ताला तोड़ लाखों का सामान चोरी

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रविवार दोपहर उन्हें घर का ताला टूटे होने की जानकारी मिली। शाम को घर पहुंचने पर कमरों और उनमें रखे बक्सों के ताले टूटे मिले। पीड़ित ने बताया कि नवंबर में बेटी की शादी तय है। शादी के लिए घर में रखे बर्तन और गहने भी चोर चोरी कर ले गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच की। सीओ वेदप्रकाश ने बताया कि अटरिया पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। गांव में पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।चोरी का खुलासा, छह आरोपी गिरफ्तार1.44 लाख रुपये, जेवर, बाइक और तमंचे बरामद करने का पुलिस का दावासीतापुर। महमूदाबाद पुलिस ने सोमवार को चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से 1.44 लाख रुपये, सोने-चांदी के जेवर, दो बाइक और दो तमंचे-कारतूस बरामद किए गए हैं।सीओ कपूर कुमार के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान थानगांव निवासी रामप्रकाश, रामपुर मथुरा निवासी आशीष, अरविंद और श्रवण, रेउसा निवासी सूबेदार तथा महमूदाबाद के बजाजा चौराहा निवासी श्रीकृष्ण पवार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने महमूदाबाद, सदरपुर और थानगांव समेत अन्य स्थानों पर चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है।पुलिस के अनुसार, श्रवण और अरविंद रामपुर मथुरा तथा रामप्रकाश थानगांव थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं। इनके खिलाफ अन्य जिलों में लूट, चोरी और हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं।