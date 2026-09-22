Sitapur News: गाजे-बाजे के साथ गणपति प्रतिमा का विसर्जन

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शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए अबीर-गुलाल उड़ाते और गणपति बप्पा के जयकारे लगाते रहे। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश की आरती उतारी और प्रसाद वितरित किया।शोभायात्रा प्रसिद्ध सूर्यकुंड मंदिर के पास पहुंची, जहां शारदा नहर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने ‘गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारे लगाए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शोभायात्रा के साथ पुलिस बल तैनात रहा।इस अवसर पर शोभित रस्तोगी, अनुज रस्तोगी, राजकुमार मिश्रा, माता प्रसाद, मोनिका रस्तोगी, रिंकी मिश्रा, सलिल मिश्रा, उमेश मल्होत्रा आदि मौजूद रहे।