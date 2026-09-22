Sitapur News: डीसीएम से बचने में बाइक सवार युवक की जान गई

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पुलिस के अनुसार, अमित अपने गांव के सुमित के साथ सुबह करीब 10 बजे बाइक से दवा लेने लखनऊ जा रहे थे।बाड़ी गांव के पास मिश्रिख मार्ग पर घुमावदार मोड़ है। इसी दौरान सामने से डीसीएम आ गई। उसे बचाने के प्रयास में अमित ने बाइक मोड़ने की कोशिश की, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर खंती में जा गिरी। हादसे में दोनों घायल हो गए। दोनों को सीएचसी सिधौली ले जाया गया, जहां से अमित को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाया था।इसी दौरान नेशनल हाईवे पर मानपारा गांव के सामने सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से कमलापुर निवासी अदिति (15) घायल हो गईं। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सीओ सिधौली वेद प्रकाश ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।