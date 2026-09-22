Sitapur News: बीडीओ पर कमीशन लेने का आरोप, जिलाधिकारी से शिकायत

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पत्र में बीडीओ पर ग्राम प्रधानों से कथित कमीशन वसूली और अधूरे कार्यों का भुगतान कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया कि एस्टीमेट स्वीकृति पर पांच प्रतिशत और भुगतान पर 15 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता है। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि 17 सितंबर को कई ग्राम प्रधानों ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र देकर बीडीओ के व्यवहार और कार्यप्रणाली की शिकायत की थी।राजेन्द्र राजवंशी ने जिलाधिकारी से जांच, दोषियों पर कार्रवाई और बीडीओ के स्थानांतरण की मांग की है। वहीं दूसरी ओर खंड विकास अधिकारी रजनीश शुक्ला ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख गलत ढंग से कराए गए कार्यों का भुगतान कराना चाह रहे हैं।