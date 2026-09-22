Sitapur News: टॉफी दिलाने के बहाने बालिका से दुष्कर्म

विज्ञापन

परिजनों के अनुसार मासूम अपने ननिहाल आई थी। आरोपी भोला शंकर गौतम मियांपुरवा में एक ग्रामीण के घर पिछले कई वर्षों से रह रहा है। वह राजमिस्त्री है। सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे वह बालिका को टॉफी दिलाने का लालच देकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। मासूम की हालत बिगड़ने पर आरोपी भाग गया। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया।सीओ महमूदाबाद कपूर कुमार ने बताया कि बालिका को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत फिलहाल सामान्य है। आरोपी की तलाश की जा रही है।