Sitapur News: बाढ़ के पानी में डूबकर पिता-पुत्र व भतीजे समेत चार की मौत

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सरैंया मसूदपुर निवासी सुरेंद्र (40) शनिवार दोपहर करीब 12 बजे अपने पुत्र सौरभ (13) और भतीजे शोभित (17) के साथ खेत गए थे। खेत से लौटते समय तीनों पुलिया के पास पहुंचे। इसी दौरान सौरभ का पैर फिसलने से वह बाढ़ के पानी से उफनाए नाले में गिर गया। बेटे को डूबता देख सुरेंद्र उसे बचाने के लिए पानी में उतर गए। उन दोनों को बचाने के प्रयास में भतीजा शोभित भी गहरे पानी में चला गया। देखते ही देखते बाढ़ के पानी से उफनाए नाले में तीनों डूब गए।मौके पर जुटे ग्रामीणों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश शुरू की। इस बीच सूचना पर एडीएम आयुष चौधरी, एसडीएम महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी और प्रभारी निरीक्षक मुकेश वर्मा भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। काफी प्रयास के बाद ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से तीनों को पानी से बाहर निकाल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक सेवता महेंद्र सिंह झीन बाबू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपुर मथुरा प्रेम सागर मौर्य आदि ने गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया है। एसडीएम महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि तीनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। साथ ही मृतकों के परिजनों को दैवीय आपदा के तहत नियमानुसार आर्थिक मदद राशि भी मुहैया कराई जाएगी।उधर, सदरपुर थानाक्षेत्र के बसुदहा गांव निवासी सजीम खां का दो वर्षीय बेटा शाहनूर शनिवार की सुबह 9:30 बजे खेलते खेलते घर से बाहर निकल गया। दरवाजे के सामने सड़क पर भरे बाढ़ के पानी में गिरने से डूब गया। मां सूफिया बाहर आई तो मासूम बेटे को पानी में उतराते देखा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चे को पानी से बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक बालक का पिता सजीम मुंबई में रहकर मजदूरी करता है। सजीम ने फोन पर अपने बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया है।