Sitapur News: कार्बाइड गन से बालक व किशोर की आंखें झुलसीं

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सिधौली के टड़वा पोस्ट चौखड़िया निवासी आठ वर्षीय अमन तिवारी बुधवार को कार्बाइड गन चलाते समय तेज धमाके की चपेट में आ गया। धमाके के दौरान निकला केमिकल उसकी आंख में चला गया। जानकारी होने पर परिजन उसे तत्काल आंख अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।इसी तरह पिसावां क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय लालाराम भी कार्बाइड गन चलाने के दौरान घायल हो गए। उसकी आंख में केमिकल पहुंचने से सफेदी आ गई है। परिजन इन्हें भी इलाज के लिए सीतापुर आंख अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने परीक्षण किया जिसमें उनकी हालत गंभीर पाई गई।तीसरी घटना पिसावां के जहानीखेड़ा क्षेत्र की है। यहां सोमवार शाम राजमणि बंदर भगा रहे थे। इसी दौरान पास में पॉलीथिन में रखे गोले की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में उनका चेहरा व आंख बुरी तरह प्रभावित हुई। परिजन उन्हें आंख अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है।