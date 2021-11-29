Sitapur News: बकाया करों पर ब्याज-अर्थदंड में छूट

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व्यापारियों को योजना के उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और पुराने बकाया करों पर ब्याज व अर्थदंड में मिलने वाली छूट के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना का लाभ लेने और लंबित कर प्रकरणों का निस्तारण कराने की प्रक्रिया समझाई। बताया गया कि व्यापारी 15 जनवरी 2027 तक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।संयुक्त आयुक्त राकेश नारायण मिश्र ने व्यापारियों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पुराने बकाया प्रकरणों का निस्तारण कराकर अपने कारोबार को नई गति दें। बैठक में राज्य कर विभाग की ओर से उपायुक्त जयकुमार सिंह, सुनील कुमार, आयुक्त अनुज गोयल, सहायक आयुक्त प्रवीण माथुर और अंकिता पांडे मौजूद रहे। वहीं व्यापारिक संगठनों की ओर से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के अध्यक्ष सुशील अग्रवाल, अरविंद चौरसिया, गोपाल अग्रवाल, मनीष मिश्रा सहित अन्य व्यापारी शामिल हुए।