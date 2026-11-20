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दरअसल संतकबीरनगर में फर्जी अभिलेखों के आधार पर शिक्षक पद पर नौकरी हासिल करने का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा है। इस मामले में न्यायालय ने एसटीएफ को शिक्षकों के अभिलेखों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन कराया जाना है। सीतापुर में भी इस प्रक्रिया के तहत सभी करीब 12 हजार शिक्षकों के अभिलेख जांच के दायरे में आएंगे।बीएसए कार्यालय की ओर से सभी बीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विकासखंड में तैनात शिक्षकों के अभिलेख एकत्र कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके लिए बीआरसी स्तर पर अभिलेख जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीईओ के माध्यम से सभी दस्तावेज बीएसए कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद उन्हें एसटीएफ को सौंप दिया जाएगा।विभागीय निर्देश मिलने के बाद शिक्षक भी अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति संबंधी दस्तावेज को एकत्र करने में जुट गए हैं। जांच के बाद अभिलेखों में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षकों को अभिलेख देने के साथ ही यह भी बताना होगा कि उनके परिवार या रिश्तेदारी में कोई सदस्य बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है या नहीं। इसके लिए शिक्षकों को शपथपत्र देना होगा।बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि सभी शिक्षकों के अभिलेखों की जांच होनी है। बीईओ को एक सप्ताह के अंदर अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।45 पकड़े जा चुके हैं फर्जी शिक्षकबेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी अभिलेख लगाकर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों की लगातार जांच हो रही है। अब तक 45 शिक्षक पकड़े जा चुके हैं। इन शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी अभिलेख लगाए थे। इसके चलते सभी को बर्खास्त किया जा चुका है। अब नए सिरे से फिर जांच शुरू हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ और शिक्षक भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।