Sitapur News: 38.80 करोड़ से होंगे विकास कार्य

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अध्यक्ष बेबी गुप्ता ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर खैराबाद को स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और विकसित नगर बनाना पालिका की प्राथमिकता है। उन्होंने विकास कार्यों में सभासदों और नागरिकों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता ने बताया कि बैठक में 38 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट सर्वसम्मति से पास हुआ। बैठक में तहसीलदार रवि जायसवाल, सीओ सिटी, सांसद राकेश राठौर समेत सभी सभासद और पालिका के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।2025 के बाद अब पास हुआ बजटसभासदों के अनुसार इससे पहले 10 मार्च 2025 को बजट पास हुआ था। इसके बाद पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच विवाद के चलते बोर्ड बैठक नहीं हो सकी थी। इससे विकास कार्यों पर भी असर पड़ा। सोमवार को हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद बजट पारित हो गया।सभासदों की सहमति से होंगे कार्यबोर्ड बैठक में सभासदों ने विकास कार्यों को लेकर अपनी सहमति को आवश्यक किए जाने की बात रखी। सभासदों के अनुसार नगर में होने वाले विकास कार्यों में उनकी सहमति ली जाएगी। इस पर सहमति बनने के बाद बैठक में बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।विवाद का हुआ समापनसांसद राकेश राठौर ने कहा कि पिछली बोर्ड बैठक विवाद के कारण स्थगित हो गई थी। अधिकारियों और सभी के सहयोग से इस बार बैठक सकुशल संपन्न हुई और बजट भी पास हुआ। इससे नगर के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।