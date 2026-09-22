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Sitapur News: 38.80 करोड़ से होंगे विकास कार्य

Tue, 22 Sep 2026 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 22 Sep 2026 01:29 AM IST
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Development works to be carried out at a cost of 38.80 crore
खैराबाद नगर पालिका बोर्ड बैठक।
खैराबाद। नगर पालिका परिषद खैराबाद की बोर्ड बैठक सोमवार को पालिका सभागार में अध्यक्ष बेबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 38 करोड़ 80 लाख रुपये का अनुमानित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बजट में सड़क व निर्माण कार्य, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, यातायात प्रबंधन समेत अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया गया है।
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अध्यक्ष बेबी गुप्ता ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर खैराबाद को स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और विकसित नगर बनाना पालिका की प्राथमिकता है। उन्होंने विकास कार्यों में सभासदों और नागरिकों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता ने बताया कि बैठक में 38 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट सर्वसम्मति से पास हुआ। बैठक में तहसीलदार रवि जायसवाल, सीओ सिटी, सांसद राकेश राठौर समेत सभी सभासद और पालिका के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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2025 के बाद अब पास हुआ बजट
सभासदों के अनुसार इससे पहले 10 मार्च 2025 को बजट पास हुआ था। इसके बाद पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच विवाद के चलते बोर्ड बैठक नहीं हो सकी थी। इससे विकास कार्यों पर भी असर पड़ा। सोमवार को हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद बजट पारित हो गया।
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सभासदों की सहमति से होंगे कार्य
बोर्ड बैठक में सभासदों ने विकास कार्यों को लेकर अपनी सहमति को आवश्यक किए जाने की बात रखी। सभासदों के अनुसार नगर में होने वाले विकास कार्यों में उनकी सहमति ली जाएगी। इस पर सहमति बनने के बाद बैठक में बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।



विवाद का हुआ समापन
सांसद राकेश राठौर ने कहा कि पिछली बोर्ड बैठक विवाद के कारण स्थगित हो गई थी। अधिकारियों और सभी के सहयोग से इस बार बैठक सकुशल संपन्न हुई और बजट भी पास हुआ। इससे नगर के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
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