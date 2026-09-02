Sitapur News: प्लाईवुड फैक्टरी और कारोबारी के घर सीबीआईसी का छापा

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टीम ने फैक्टरी में कारोबार से संबंधित दस्तावेज, अभिलेख और अन्य रिकॉर्ड खंगाले। कर्मचारियों से भी कारोबारी गतिविधियों और उपलब्ध दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली गई। टीम ने कारोबारी के कोठीनुमा आवास पर भी पहुंचकर दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच की। विज्ञापन

अधिकारियों के अचानक पहुंचने से फैक्टरी और आसपास के इलाके में हलचल मच गई। कार्रवाई देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही।

सीबीआईसी की कार्रवाई किस मामले में की गई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जांच के दौरान किसी तरह की बरामदगी होने की भी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों के बयान के बाद ही कार्रवाई की वजह और जांच के दायरे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। टीम ने फैक्टरी में कारोबार से संबंधित दस्तावेज, अभिलेख और अन्य रिकॉर्ड खंगाले। कर्मचारियों से भी कारोबारी गतिविधियों और उपलब्ध दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली गई। टीम ने कारोबारी के कोठीनुमा आवास पर भी पहुंचकर दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच की।अधिकारियों के अचानक पहुंचने से फैक्टरी और आसपास के इलाके में हलचल मच गई। कार्रवाई देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही।सीबीआईसी की कार्रवाई किस मामले में की गई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जांच के दौरान किसी तरह की बरामदगी होने की भी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों के बयान के बाद ही कार्रवाई की वजह और जांच के दायरे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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सीतापुर। सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) की टीम ने तंबौर में मंगलवार को हिंदुस्तान प्लाईवुड फैक्टरी और कारोबारी इजराइल अंसारी के आवास पर छापा मारा। लखनऊ से पहुंची टीम ने करीब 15 वाहनों के साथ सुबह 11 बजे जांच शुरू की। इनमें कुछ वाहनों पर भारत सरकार लिखा था। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी।