फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Camps for persons with disabilities to be held starting September 1st.

Sitapur News: दिव्यांगों के लिए पहली सितंबर से लगेंगे शिविर

Fri, 28 Aug 2026 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 28 Aug 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Camps for persons with disabilities to be held starting September 1st.
सीतापुर। सदर लोकसभा क्षेत्र में दिव्यांगों को कृत्रिम सहायक उपकरणों से लाभान्वित करने के लिए पहली से सात सितंबर तक संबंधित ब्लॉक मुख्यालय पर परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) कानपुर के विशेषज्ञों की टीम की ओर से एडिप योजना के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा।
विज्ञापन


डीएम डॉ. राजागणपति आर ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र सीतापुर के तहत आने वाले ब्लॉकों में दिव्यांगजनों को कृत्रिम सहायक उपकरणों से लाभान्वित करने के लिए परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिसवां ब्लॉक में एक सितंबर को शिविर लगेगा।
विज्ञापन


इसी तरह महमूदाबाद ब्लॉक में दो सितंबर को, लहरपुर ब्लॉक में तीन सितंबर को, खैराबाद ब्लॉक में पांच सितंबर को और जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में सात सितंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


डीएम ने संबंधित बीडीओ को निर्देश दिया है कि पात्र दिव्यांगजनों को वितरित किए जाने वाले कृत्रिम सहायक उपकरणों के लिए आयोजित किए जाने वाले परीक्षण शिविरों में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम से आने वाली विशेषज्ञों की टीम के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कराना सुनिश्चित करें। साथ ही ब्लॉक क्षेत्र के सभी गांवों में अनिवार्य रूप से प्रचार-प्रसार कराकर अधिक से अधिक दिव्यांगजनों का परीक्षण कराना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed