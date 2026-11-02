Sitapur News: तालाब में उतराता मिला मजदूर का शव

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सूरज मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। भाई राजेश के अनुसार सूरज रविवार शाम करीब चार बजे अपनी पत्नी कांती से गांव के ही मौजीराम के अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात कहकर घर से निकले थे। काफी देर तक वापस न आने पर परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। सुबह ग्रामीणों ने तालाब के किनारे कपड़े पड़े दिखे। इसके बाद तालाब में देखा गया तो वहां सूरज का शव उतरा रहा था।पुलिस ने आशंका जताई कि नहाने के दौरान तालाब में डूबने से सूरज की मौत हो गई होगी। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाया जा रहा है। सूरज की मौत के बाद परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मृतक अपने पीछे नौ वर्षीय बेटी शिवानी, छह वर्षीय बेटे शिवा, चार वर्षीय बेटे शिवांश और एक वर्षीय बेटी शिवांकी को छोड़ गए हैं।