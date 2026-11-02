फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Body of a labourer found floating in a pond

Sitapur News: तालाब में उतराता मिला मजदूर का शव

Mon, 02 Nov 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 02 Nov 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Body of a labourer found floating in a pond
खैराबाद। खैराबाद के गंगापुर उल्फतराय गांव में सोमवार सुबह तालाब में मजदूर सूरज (30) का शव उतराता मिला। वह रविवार शाम घर से एक अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजन नहाने के दौरान डूबने की आशंका जता रहे हैं। सीओ सिटी विनय कुमार यादव ने बताया कि परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

सूरज मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। भाई राजेश के अनुसार सूरज रविवार शाम करीब चार बजे अपनी पत्नी कांती से गांव के ही मौजीराम के अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात कहकर घर से निकले थे। काफी देर तक वापस न आने पर परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। सुबह ग्रामीणों ने तालाब के किनारे कपड़े पड़े दिखे। इसके बाद तालाब में देखा गया तो वहां सूरज का शव उतरा रहा था।
विज्ञापन

पुलिस ने आशंका जताई कि नहाने के दौरान तालाब में डूबने से सूरज की मौत हो गई होगी। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाया जा रहा है। सूरज की मौत के बाद परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मृतक अपने पीछे नौ वर्षीय बेटी शिवानी, छह वर्षीय बेटे शिवा, चार वर्षीय बेटे शिवांश और एक वर्षीय बेटी शिवांकी को छोड़ गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed