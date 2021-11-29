Sitapur News: कुत्ते को बचाने के प्रयास में फिसली बाइक, सिपाही की मौत

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उन्हें सीएचसी बिसवां से जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ऋषि कुमार परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी एक बहन है। वर्ष 2023 में उनका विवाह हुआ था। उनका एक बेटा है। सीओ हर्षित कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सम्मान के साथ शव को उनके आवास के लिए रवाना किया गया है।

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सीतापुर। सकरन थाने में तैनात सिपाही की सोमवार दोपहर सड़क हादसे में मौत हो गई। कानपुर देहात जिले के जाजमऊ निवासी ऋषि कुमार (32) वर्ष 2020 बैच के सिपाही थे। सकरन थाने में यूपी-112 में उनकी तैनाती थी। सोमवार दोपहर ड्यूटी पूरी करने के बाद वह बाइक से लौट रहे थे। बिसवां के कोटरा पुल के पास अचानक उनकी बाइक के सामने एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने के प्रयास में ऋषि की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। सिर पर हेलमेट न लगाए होने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।