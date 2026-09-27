Siddharthnagar News: महिला को सांप ने डसा, मौत

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जानकारी के अनुसार क्षेत्र के सिंहोरवा मसिना गांव रीता (35) पत्नी राजू देर रात घर में कुछ काम कर रही थी। इसी बीच सांप ने उसे डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार को जानकारी हुई तो उन्होंने झाड़-फूंक व दवा इलाज कराया गया। लेकिन रात्रि एक बजे उसकी मृत्यु हो गई। सुबह यह जानकारी मृतक की सास गीता पत्नी घूरे ने कोतवाली में उपस्थित लिखित रूप से दिया। सूचना मिलने पर एसआई छोटे लाल यादव ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।