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Siddharthnagar News: पेड़ से टकराईं दो बाइक, तीन युवक गंभीर घायल

Thu, 12 Nov 2026 11:13 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:13 PM IST
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Two motorcycles collide with a tree; three youths critically injured
बुढनइया गांव के पास चेतिया मार्ग पर आधे घंटे के अंतराल में एक ही स्थान पर हुए दोनों हादसे
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पकड़ी बाजार। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के चेतिया मार्ग पर बुढनइया गांव के पास बुधवार रात सड़क किनारे पेड़ से टकराकर दो बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों हादसे करीब आधे घंटे के अंतराल में एक ही स्थान पर हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शोहरतगढ़ पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने तीनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
घायलों की पहचान सिकंदर (32) और मुकेश (28), निवासी छतहरा, तथा तुलसी (25), निवासी दईहाड़े, थाना चिल्हिया के रूप में हुई है। तीनों शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आयोजित बरही कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। बुधवार रात घर लौटते समय बुढनइया गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए।
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बताया जा रहा है कि पहली बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने के करीब आधे घंटे बाद दूसरी बाइक भी उसी स्थान पर पेड़ से टकरा गई। दोनों हादसों में तीनों युवकों के सिर, हाथ और पैर में चोटें आईं। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तीनों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।
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