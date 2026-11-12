सिद्धार्थनगर: रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दबाजी से खतरे में पड़ी 10-12 लोगों की जान, फाटक खुलवाकर निकाले गए बाइक सवार

ट्रेन करीब आने की आशंका में बैरियर के बीच फंसे लोग सहम गए और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। बाहर खड़े लोग भी गेट खुलवाने के लिए शोर मचाने लगे। लोगों को खतरे में पड़ा देख गेटमैन ने तत्काल स्टेशन मास्टर को हालात की जानकारी दी। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया। अनुमति मिलने के बाद फाटक खोला गया और फंसे बाइक सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही इस बीच ट्रेन क्रॉसिंग तक नहीं पहुंची थी।