Siddharthnagar News: जाम से थम रही कस्बे की रफ्तार, राहगीर और मरीज परेशान

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डुमरियागंज। कस्बे में जाम की समस्या अब लोगों के लिए रोजाना की मुसीबत बन गई है। मंदिर चौराहा और बैदोलह चौराहे पर दिनभर वाहनों की कतार लगी रहती है। मुख्य बाजार से लेकर प्रमुख मार्गों तक जाम के कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे व्यापारी, नौकरीपेशा लोग और मरीज भी प्रभावित हो रहे हैं।सुबह से शाम तक कस्बे की सड़कों पर वाहनों का दबाव बना रहता है। सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण, बेतरतीब खड़े वाहन और ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण रास्ते संकरे हो जाते हैं। चौराहों पर वाहनों का दबाव बढ़ते ही जाम लग जाता है। कई बार लोगों को थोड़ी दूरी तय करने में भी काफी समय लग जाता है।जाम का सबसे अधिक असर मरीजों और स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। भीड़ के कारण एंबुलेंस को भी रास्ता निकालने में परेशानी होती है। वहीं, नौकरीपेशा लोगों को समय से कार्यालय पहुंचने में दिक्कत होती है। व्यापारियों का कहना है कि जाम के कारण ग्राहक बाजार आने से कतराते हैं, जिससे कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।स्थानीय लोगों के मुताबिक, कस्बे में जाम की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इसके समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़क की पटरियों से अतिक्रमण हटवाने, वाहनों की पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था करने और प्रमुख चौराहों पर यातायात नियंत्रण के इंतजाम दुरुस्त कराने की मांग की है।