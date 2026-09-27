Siddharthnagar News: नेपाल में बारिश से 11 राजमार्गों पर थमा यातायात

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खुनुवां। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश ने सड़क संपर्क व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। देशभर में 11 राजमार्गों समेत विभिन्न सड़क खंडों पर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात बाधित है। कई स्थानों पर सड़कें पूरी तरह बंद हैं जबकि कुछ मार्गों पर आंशिक यातायात चल रहा है। काठमांडो को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। सड़क विभाग की टीमें लगातार मलबा हटाकर रास्ते खोलने में जुटी हैं। जोखिम वाले क्षेत्रों में रात के समय और कुछ संवेदनशील स्थानों पर दिन में भी यातायात रोक दिया गया है। पृथ्वीराजमार्ग के कृष्णभीर, चौकीडांडा, जवांगखोला और फिस्लिंग समेत कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़क बंद है। इससे काठमांडो आने-जाने वाले वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण जोखिम वाले स्थानों पर यातायात संचालन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

बीपी राजमार्ग के माम्ती, पिप्ले, दाउन्ने-कालोपुल, और चौकीडांडा क्षेत्र में यातायात प्रभावित है।

