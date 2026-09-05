Siddharthnagar News: जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हालत बिगड़ी

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बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे रामपूजन घर से ठोठरी बाजार गए थे। वहां कथित तौर पर किसी दुकान से जहरीला पदार्थ खरीदकर खा लिया। इसके बाद वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंचे और परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी। परिजन उन्हें निजी साधन से सीएचसी लोटन ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। परिवार के लोग इसके पीछे की वजह को लेकर असमंजस में हैं।इस संबंध में कोतवाली प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। जानकारी कर जांच की जाएगी। संवाद