Siddharthnagar News: 41 केंद्रों पर 290 बच्चों का हुआ वीएचएनडी टीकाकरण

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बेवा, लोहरौली, परसा, तिलगढ़िया, हल्लौर, तेनुहार, तकियावा, चकचई, धौरहरा, रंगरेजपुर और वासाचक समेत 41 केंद्रों पर स्वास्थ्यकर्मियों ने ड्यूलिस्ट के आधार पर बच्चों और गर्भवतियों को चिह्नित कर सेवाएं दीं। हल्लौर में एएनएम सायरा बानो ने बच्चों का टीकाकरण कराने के साथ गर्भवतियों की प्रसव पूर्व जांच की और जरूरी सुझाव दिए।उन्होंने केंद्र पर मौजूद लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करते हुए समय से सभी जरूरी टीके लगवाने की अपील की। गर्भवतियों को पौष्टिक आहार लेने और गर्भावस्था के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई।इसके अलावा एएनएम ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए। वीएचएनडी केंद्रों का विजिट कर आभा आईडी बनाने के साथ ड्यूलिस्ट समेत अन्य जरूरी अभिलेखों को अपडेट किया गया।