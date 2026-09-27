Siddharthnagar News: बाइक से गिरकर युवक घायल, गंभीर हाल में मेडिकल कॉलेज रेफर

- बढ़नी पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज भेजा गयाबढ़नी। शनिवार की रात बाइक से घर जा रहा युवक एसएसबी रोड पर अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।घायल की पहचान वीरेंद्र (40) निवासी मुजहना, थाना ढेबरुआ के रूप में हुई है। बताया गया कि वह शनिवार रात मोटरसाइकिल से बढ़नी स्थित अपने घर जा रहा था। एनएच-730 से धनौरा बुजुर्ग गांव की ओर जाने वाली एसएसबी रोड पर पहुंचने के दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और वह सड़क पर गिर गया। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना बढ़नी पुलिस चौकी को दी। चौकी प्रभारी वीरेंद्र यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को पीएचसी बढ़नी पहुंचाया। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया। सिर में गंभीर चोट होने के कारण हालत को देखते हुए उसे माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।