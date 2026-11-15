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Siddharthnagar News: एक युवक को पकड़कर पीटा, वीडियो वायरल

Sun, 15 Nov 2026 11:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 15 Nov 2026 11:07 PM IST
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Siddharthnagar News: Youth caught and beaten; video goes viral
शोहरतगढ़। स्थानीय नगर पंचायत के गड़ाकुल में सुबह सात बजे किसी बात को लेकर कुछ लोगों एक 30 वर्षीय युवक को पीट दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवक को दो युवक और एक महिला पीटते और गले में गमछा बांधकर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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