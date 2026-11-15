Siddharthnagar News: एक युवक को पकड़कर पीटा, वीडियो वायरल

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शोहरतगढ़। स्थानीय नगर पंचायत के गड़ाकुल में सुबह सात बजे किसी बात को लेकर कुछ लोगों एक 30 वर्षीय युवक को पीट दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवक को दो युवक और एक महिला पीटते और गले में गमछा बांधकर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।