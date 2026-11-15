Siddharthnagar News: आज बंद रहेंगे कक्षा एक से 12 तक के विद्यालय

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सिद्धार्थनगर। महापर्व छठ के अवसर पर सोमवार को जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से 16 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके तहत राजकीय, अशासकीय, स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय भी बंद रहेंगे। प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों पर यह आदेश लागू होगा। उन्होंने संबंधित विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।