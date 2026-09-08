Siddharthnagar News: लेनेदेन के विवाद में युवक को पीटने का आरोप, चार पर रिपोर्ट

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डुमरियागंज। तहसील क्षेत्र के भानपुर रानी गांव निवासी गुरु प्रसाद ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही चार लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर में गुरु प्रसाद ने बताया कि छह सितंबर को 3500 रुपये मांगने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी बात को लेकर उसे घर बुलाया गया। वहां भानपुर रानी के टोला नगहिया निवासी आरिफ, आसिफ, इस्माइल और इस्लाम ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसे और लाठी-डंडे से उसकी पिटाई कर दी। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। प्रभारी थानाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।