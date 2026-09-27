Siddharthnagar News: बारिश से जलभराव, कई जगह पेड़-पौधे गिरे
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 27 Sep 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
डुमरियागंज। सितंबर के अंतिम सप्ताह में लगातार बारिश से मौसम सुहावना हुआ है। नगर और ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई है।
बुधवार देर रात शुरू हुई बारिश शनिवार तक जारी रही। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई स्थानों पर पेड़-पौधे गिर गए। परसा चौराहे के पास पेड़ गिरने से आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हुआ। शुक्रवार दोपहर बाद तेज बारिश से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज परिसर, ब्लॉक, तहसील और नगर के वार्डों की सड़कों पर जलभराव हुआ। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई और बाजारों में अधिकांश दुकानें बंद रहीं। कुसमी, जखौली, एकघरवा और पोखराकाजी के सिवान में धान की खड़ी फसल बिछ गई। किसानों ने इस बारिश को धान के लिए उपयोगी बताया है। राजन अग्रहरि, प्रेम कुमार, कुतबुल्लाह और शफीक अहमद के अनुसार, लगातार बारिश से ठंड बढ़ी है।
विज्ञापन
बुधवार देर रात शुरू हुई बारिश शनिवार तक जारी रही। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई स्थानों पर पेड़-पौधे गिर गए। परसा चौराहे के पास पेड़ गिरने से आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हुआ। शुक्रवार दोपहर बाद तेज बारिश से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज परिसर, ब्लॉक, तहसील और नगर के वार्डों की सड़कों पर जलभराव हुआ। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई और बाजारों में अधिकांश दुकानें बंद रहीं। कुसमी, जखौली, एकघरवा और पोखराकाजी के सिवान में धान की खड़ी फसल बिछ गई। किसानों ने इस बारिश को धान के लिए उपयोगी बताया है। राजन अग्रहरि, प्रेम कुमार, कुतबुल्लाह और शफीक अहमद के अनुसार, लगातार बारिश से ठंड बढ़ी है।