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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Vigilance increased along the border for Dhanteras and Diwali

Siddharthnagar News: धनतेरस और दिवाली पर बढ़नी सीमा पर चौकसी बढ़ी

Thu, 05 Nov 2026 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:03 AM IST
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Siddharthnagar News: Vigilance increased along the border for Dhanteras and Diwali
- एसएसबी जवानों ने चलाया चेकिंग अभियान, वाहनों और संदिग्धों की जांच की
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ढेबरुआ। धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा के बढ़नी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसबी जवानों ने सीमा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाकर आने-जाने वाले वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की जांच की। साथ ही अवैध तस्करी रोकने के लिए गश्त भी बढ़ा दी गई है।

एसएसबी की टीम सीमा पार से आने-जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रख रही है। प्रतिबंधित वस्तुओं और नकली सामान की आवाजाही रोकने के लिए जवानों को अलर्ट किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाकर निगरानी और जांच की जा रही है।
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