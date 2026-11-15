Siddharthnagar News: शांतिभंग की आशंका दो का चालान

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डुमरियागंज। भवानीगंज थाना क्षेत्र के पिरैला सुल्तान गांव में जमीन के विवाद को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायती पत्र दिए गए थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने दो लोगों को शांतिभंग में चालान किया। थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। रविवार को करीब दोपहर 12 बजे दोनों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्ण और सुदीप भट्ट के रूप में हुई है। ये दोनों पिरैला सुल्तान, थाना भवानीगंज के निवासी हैं।