Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Indian man arrested with 3.5 kg of Thai cannabis

Siddharthnagar News: 3.5 किलो थाई गांजे के साथ भारतीय युवक गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 11:06 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 15 Nov 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Indian man arrested with 3.5 kg of Thai cannabis
- दिल्ली से नेपाल पहुंचा था 22 वर्षीय युवक, त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर पकड़ा गया
विज्ञापन

बढ़नी। भारत से नेपाल पहुंचे एक 22 वर्षीय भारतीय नागरिक को 3.5 किलोग्राम थाई गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। नेपाल पुलिस के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शनिवार को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर जांच के दौरान उसे पकड़ा।

नेपाल पुलिस के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, विमानस्थल पर संदिग्ध यात्रियों की निगरानी के दौरान युवक की तलाशी ली गई। इस दौरान उसके बैग में प्लास्टिक के पैकेट में छिपाकर रखा गया 3.5 किलोग्राम थाई गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सलमान (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक पासपोर्ट और मोबाइल फोन भी बरामद किया है।
विज्ञापन

ब्यूरो की टीम आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही मामले की छानबीन कर गांजे की तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed