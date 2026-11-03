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Siddharthnagar News: चार सौ प्रगणकों और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण पूरा

Wed, 04 Nov 2026 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:02 AM IST
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Siddharthnagar News: Training of 400 enumerators and supervisors completed
आईआईटी बसडिलिया में प्रशिक्षण में शामिल प्रगणक एवं सुपरवाइजर। स्रोत विज्ञ​प्ति - फोटो : ट्रेफिक पुलिस के जैन मंदिर तिराहा पर तैनात होने के बावजूद बेखौफ होकर बिना हेलमेट के बाइक पर गुजरते तीन युवक। संवाद
- आईआईटी कॉलेज बसडिलिया में 24 अक्तूबर से तीन चरणों में चल रहा था प्रशिक्षण शिविर
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धेंसा। मुख्यालय स्थित आईआईटी कॉलेज बसडिलिया में 24 अक्तूबर से तीन चरणों में आयोजित प्रगणकों और सुपरवाइजरों का दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को संपन्न हुआ। इसमें करीब 400 प्रगणकों को जनगणना से संबंधित कार्यों और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के दौरान प्रगणकों को लोगों की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों, मातृभाषा और दिव्यांगता सहित अन्य जरूरी जानकारियां ऐप के माध्यम से दर्ज करने का तरीका बताया गया। प्रशिक्षक अरविंद कुमार, प्रेमचंद, राकेश प्रताप और रुपेश कुमार ने तीन चरणों में आयोजित शिविर में प्रतिभागियों को जनगणना की प्रक्रिया और जरूरी बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी।
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प्रशिक्षण के बाद सभी प्रगणक 16 से 30 नवंबर तक लोगों को स्वगणना कार्य में सहयोग करेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक पीई ऐप के माध्यम से जनगणना में पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों का विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाएगा।
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इसके अलावा पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान छूटे हुए और बेघर लोगों का विवरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही गलती से दर्ज किए गए विवरण को हटाने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।
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