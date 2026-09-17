Siddharthnagar News: शहर के तीन स्थानों पर जला आशीर्वाद का दीया
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 17 Sep 2026 11:21 PM IST
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फोटो-सिद्धार्थनगर। सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को शहर के तीन स्थानों पर सेवा दिवस आशीर्वाद का दीया जलाया गया। नगर पालिका की ओर से शहर के साड़ी चौराहा स्थित पोस्ट ऑफिस, जमुआर पुल स्थित भारत माता चौक और रेलवे स्टेशन पर सांसद जगदंबिका पाल, विधायक श्यामधनी राही, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की ओर से आशीर्वाद का दीया जलाया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्या, सीडीओ बलराम सिंह, एडीएम गौरव श्रीवास्तव, रमेश मणि त्रिपाठी, ईओ अजय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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