Siddharthnagar News: बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर कांग्रेस की बैठक में बनी रणनीति

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बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों और जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। अभिषेक दत्त ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर जनता की समस्याओं को उठाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। पूर्व सांसद मोहम्मद मोकीम ने कहा कि सिद्धार्थनगर में कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को लेकर सक्रिय है। आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।बैठक में प्रदेश महासचिव अरशद खुर्शीद, अभिनय राय, अतहर अलीम, कृष्ण बहादुर सिंह, डॉ. नादिर सलाम, अनिल सिंह अन्नू, असलम खुर्शीद, जावेद मोकीम, रंजना मिश्रा, अकील अहमद मुन्नू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।