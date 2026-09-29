Siddharthnagar News: शांतिभंग के मामले में छह गिरफ्तार, चालान

विज्ञापन



बांसी। थाना शिवनगर डिड़ई पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और संज्ञेय अपराधों की रोकथाम के लिए मंगलवार को छह लोगों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। सीओ शुबेंदु सिंह के पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष शिवनगर डिड़ई बृजेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने थाना क्षेत्र के दानोकुइंया निवासी शिवनाथ, सतीश, रामकुमार, अजय कुमार और रामदास तथा रामनगर निवासी शिव गुलाम उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोगों का चालान कर दिया गया है।

- शांति व्यवस्था बनाए रखने और संज्ञेय अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस ने की कार्रवाई