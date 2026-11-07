Siddharthnagar News: श्रीराम ने तोड़ा शिव धनुष, सीता ने पहनाई जयमाला

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- कथावाचक ने श्रीराम के पराक्रम और विवाह की कथा सुनाकर श्रद्धालुओं को किया भाव विभोरपकड़ी बाजार। क्षेत्र के डफरा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीराम कथा के छठवें दिन बृहस्पतिवार की रात भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह का प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक पंडित चंद्रशेखर रामायणी ने श्रीराम के पराक्रम और विवाह की कथा का वर्णन कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कथा के दौरान पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।कथावाचक ने बताया कि मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ माता सीता का विवाह होगा। इसके लिए राजा जनक ने विभिन्न राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया था। गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान श्रीराम और लक्ष्मण भी स्वयंवर में पहुंचे थे। वहां मौजूद कई राजा शिव धनुष को हिला तक नहीं सके। इससे राजा जनक निराश हो गए।राजा जनक को दुखी देखकर गुरु विश्वामित्र ने अपने शिष्य श्रीराम को शिव धनुष तोड़ने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर श्रीराम ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसे तोड़ दिया। इसके बाद माता सीता ने श्रीराम के गले में जयमाला पहनाई। इस प्रसंग के साथ ही पंडाल में सियावर रामचंद्र की जय के जयकारे गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने विवाह प्रसंग का आनंद लिया और कथा का श्रवण किया।