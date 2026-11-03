Siddharthnagar News: ई-लॉटरी से कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन

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- चयनित किसानों को 30 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे खरीद संबंधी दस्तावेजसिद्धार्थनगर। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष प्रक्रिया पूरी हुई। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने के कारण विभिन्न श्रेणियों के यंत्रों के लिए लाभार्थियों का चयन किया गया।उप कृषि निदेशक के अनुसार, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनाओं के तहत सात से 27 अक्तूबर तक बुकिंग कराई गई थी। चयनित किसानों में सुपर सीडर के 12, बेलर का एक, पैडी स्ट्रा चॉपर का एक, लेजर लैंड लेवलर के तीन, हैरो का एक, पावर वीडर का एक, मल्टी क्रॉप थ्रेसर के तीन, पैकिंग मशीन का एक, सोलर ड्रायर का एक, स्ट्रा रीपर का एक, किसान ड्रोन का एक और पावर ऑपरेटेड चाफ कटर के तीन लाभार्थी शामिल हैं।30 दिन के भीतर अपलोड करने होंगे दस्तावेजचयनित किसानों को यंत्र खरीदने के बाद खरीद बिल, यंत्र के साथ अपना फोटो, खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक सहित आवश्यक दस्तावेज कृषि विभाग के पोर्टल पर टोकन कन्फर्म होने के 30 दिन के भीतर अपलोड करने होंगे। यंत्र की कुल कीमत का 50 प्रतिशत भुगतान टोकन कन्फर्म होने के बाद और बिल जारी होने से पहले किसान को अपने बैंक खाते से विक्रेता फर्म के खाते में करना अनिवार्य होगा।उप कृषि निदेशक ने बताया कि साक्षर नहीं होने और चेकबुक जारी न हो पाने की स्थिति में चयनित किसान निर्धारित रक्त संबंधियों के बैंक खाते से भी भुगतान कर सकते हैं। इनमें माता, पिता, भाई, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्र-पुत्री और पुत्रवधू के खाते शामिल हैं। ई-लॉटरी के दौरान उप कृषि निदेशक राजेश कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी वीरेंद्र गुप्ता, अपर जिला कृषि अधिकारी सूरज मौर्य सहित किसान मौजूद रहे।