Siddharthnagar News: कागजों तक रूट की कवायद, मनमाने ढंग से दौड़ रहे ई-रिक्शा

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इससे नगर के स्टेशन रोड, उसका रोड और बर्डपुर तिराहा, साड़ी तिराहा पर जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। मुख्यालय पर 500 के करीब ई-रिक्शा का संचालन होता है। ये जनपद मुख्यालय के अशोक मार्ग, साड़ी तिराहा, स्टेशन रोड, बांसी तिराहा पर कहीं भी वाहन खड़ा कर सवारी भरने लगते हैं। इनकी पहुंच मुख्य सड़क के अलावा मोहल्लों तक भी है। कब, कहां और कब मुड़ जाएं, इसका कोई पता नहीं है।नगर के संतोष कुमार, राजेश यादव, आशिक अली, आसिफ आदि ने कहा कि उनकी दुकान और घर शहर में ही है।सुबह-शाम के साथ ही कभी-कभी दोपहर में भी निकलना होता है। ई-रिक्शा की संख्या होने के कारण कब कहां जाम लग जाए, इसके बारे में कोई पता नहीं रहता है।