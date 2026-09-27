Siddharthnagar News: बांध पर बने बड़े गड्ढों से हादसे का खतरा

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- बेलबनवा-नटहवा बांध पर भी कोइलहवा के पास धंसी पटरीबांसी। राप्ती नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित बांसी-पनघटिया बांध पर आबादी वाले हिस्से में बड़ा गड्ढा होने से बांध की सुरक्षा के साथ राहगीरों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। पनघटिया बांध के किलोमीटर एक में माघ मेला मैदान के पास बने गड्ढा से बाइक, साइकिल सवार और पैदल राहगीरों के गिरने की आशंका बनी हुई है।यह बांध बांसी कस्बे के हनुमान मंदिर से मंगल बाजार होते हुए नरकटहा जाने का प्रमुख मार्ग है। इसी तरह घाघर-परासी नाला पर बेलबनवा से नटहवा जाने वाले बांध पर भी कोइलहवा के पास बड़ा गड्ढा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों स्थानों पर आवागमन के दौरान हादसे का खतरा बना हुआ है। उन्होंने जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मनीष सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराकर जल्द ही गड्ढा की भराई कराई जाएगी।