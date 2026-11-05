Siddharthnagar News: खेलकूद प्रतियोगिता में रेहरा का दबदबा, बच्चों ने जीते कई खिताबी

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50 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में प्राथमिक विद्यालय सेमरियांव के आदित्य प्रथम, गोसाईपुर के रहमतुल्लाह द्वितीय और सेमरियांव के फैजान तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में सनई लगड़ी की अर्चना प्रथम, गोसाईपुर की शिवानी द्वितीय और चांदनी तृतीय रहीं। 200 मीटर बालक वर्ग में गोसाईपुर के रहमतुल्लाह ने पहला, सेमरियांव के आदित्य ने दूसरा और सनई लगड़ी के विवेक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में अर्चना प्रथम, शिवानी द्वितीय और शिवांगी तृतीय रहीं।400 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में सेमरियांव के आदित्य प्रथम, फैजान द्वितीय और गोसाईपुर के अजय तृतीय रहे। बालिका वर्ग में गोसाईपुर की चांदनी प्रथम, सनई लगड़ी की अर्चना द्वितीय और बेलसड़ की महक तृतीय स्थान पर रहीं।कबड्डी के बालिका वर्ग में प्राथमिक विद्यालय सनई लगड़ी की टीम विजेता रही, जबकि कपिया मिश्र और बसौनी की टीमें संयुक्त रूप से उपविजेता बनीं। खो-खो और कबड्डी में न्याय पंचायत रेहरा ने बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप जीती। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में रेहरा की टीम प्रथम तथा पटनी जंगल और गोसाईपुर की टीमें उपविजेता रहीं। बच्चों ने लोकगीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए।समापन समारोह में खंड शिक्षा अधिकारी राम कुमार सिंह ने अतिथियों का आभार जताया। संचालन नियाज कपिलवस्तुवी ने किया। इस मौके पर उपेंद्र नाथ उपाध्याय, सीमा द्विवेदी, सत्येंद्र गुप्ता, अरुण सिंह, राकेश पांडेय, विनयकांत मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।