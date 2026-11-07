Siddharthnagar News: कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बुजुर्गों से किया जनसंवाद

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थानाध्यक्ष रामदेव के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में करीब 70 वर्ष की आयु के पांच बुजुर्गों सहित अन्य ग्रामीणों से संवाद किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है और परिवार में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सभी आपसी सौहार्द के साथ जीवनयापन कर रहे हैं।इस दौरान पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने, साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने और किसी भी समस्या या आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की। ग्रामीणों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा जताई।